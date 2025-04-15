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ИЗВЕСТИЯ iz

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В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

Препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат наркотическое вещество сибутрамин, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.

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