В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

Препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат наркотическое вещество сибутрамин, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.
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