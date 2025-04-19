Ледоход может достигнуть Архангельска уже 20 апреля

Опасных и неблагоприятных явлений на реках Поморья не зафиксировано, пишет Северное УГМС.На Северной Двине 18 апреля в 22:30 мск был зафиксирован густой ледоход в районе гидропоста Усть-Пинега (93 км от Архангельска), а в 04:00 мск 19 апреля — в районе гидропоста Чухчерема (78 км от Архангельска).