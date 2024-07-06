Российский десантник развеял миф о грозном британском спецназе SAS

Автор: В. Панченко Вчера 726 прочитали Наверняка многие из вас что-нибудь слышали про спецназ. Я имею в виду отдельные группы, формирования специального назначения, которые имеются в каждом виде Вооруженных Сил России.
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