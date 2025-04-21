Путин обыграл всех - гениальный ход закрыл рот Западу. Из тени вышли две важнейшие фигуры: Мир впервые у крайней черты. Лондон признал конец

Гениальный ход Путина оказался весьма прост, как кажется на первый взгляд – решение лежало на поверхности, считает профессор, отметив, что в теории его можно было просчитать заранее попытаться опередить, к чему и подталкивали западные политики Киев, но всё закончилось для них тотальным провалом.