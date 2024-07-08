"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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v
valeriy
рыба гниет с головы, похоже народ сам скоро начнет наводить добрососедские отношения и отучать лиц не определенной национальности от хамства, сделает их на своей территории братьями меньшими...
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