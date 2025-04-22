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Царьград

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Звериные инстинкты. Киевский режим не даёт вывезти с поля боя в Курской области тела своих солдат. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Звериные инстинкты. Киевский режим не даёт вывезти с поля боя в Курской области тела своих солдат. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русские солдаты собирают останки украинских боевиков, но по ним стреляют боевики со стороны Украины.Военнослужащие Вооружённых сил России попали под обстрел украинской артиллерии в тот момент, когда пытались эвакуировать останки боевиков ВСУ, погибших в окрестностях Гуево и Николаево-Дарьино.

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