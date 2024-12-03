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Бизнес журнал. Центр

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С воронежского застройщика хотят взыскать более 880 млн рублей в суде

С воронежского застройщика хотят взыскать более 880 млн рублей в суде

Конкурсный управляющий Дмитрий Котик из Воронежа подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Белгородской области, который отказал в взыскании 883,2 млн рублей с воронежского застройщика ООО «СК «36-Групп»».

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