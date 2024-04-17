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Источник «360»: на Гурьевском проезде в Москве пропала трехлетняя девочка

Источник «360»: на Гурьевском проезде в Москве пропала трехлетняя девочка

В Орехово-Борисово Южном на юге Москвы потерялась трехлетняя девочка. Родители не заметили, как она самостоятельно ушла из дома, и вызвали спасателей через 40 минут после исчезновения, сообщил источник «360».

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