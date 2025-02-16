Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Священник посмотрел и ничего не сказал: Намаз в православном храме уже никого не удивляет

Священник посмотрел и ничего не сказал: Намаз в православном храме уже никого не удивляет

Avia.pro - СМИ В храме Николая Чудотворца в Вологде обычное воскресное утро. Люди приходят поставить свечи, помолиться за своих родных, попросить здоровья для близких и силы для русских воинов.

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