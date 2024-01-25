Как долго вам нужно медитировать, чтобы увидеть результаты для вашего тела и мозга

Вы наверняка слышали, как кто-то говорит о пользе медитации. Бесчисленные исследования и эксперты высоко оценили преобразующие свойства этой практикиЭто правда — медитация может влиять на мозг и тело огромным количеством способов, от снижения риска хронических заболеваний до уменьшения риска тревоги и депрессии.