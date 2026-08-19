Как выбрать препарат витамина Д3 с кальцием: формы, дозировки и состав

Перелом лучевой кости при опоре на руку, боль в пояснице после легкого падения, ночные судороги икр — за этим стоит дефицит кальция и низкий уровень 25(ОН)D.
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