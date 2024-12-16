"Почему я? Я лежу в больнице, 3 узбека скинули на меня утеплитель с 3-го этажа"

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Комментарии
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Алексей Васильев
Уродов всех троих на нары годиков на десять за покушение на убийство (и насрать, что они вообще не думали, посидят, поучатся). С хозяина объекта (или кто там этих нанимал, но если денег нет, то с хозяина) компенсация лямов десять минимум. Но лучше сто. Вот тогда все будут головой думать, а не другим местом.
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9 час.
НК
Наталья Котельникова
СПАСИБО, госдура. Народ улыбается и машет.
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9 час.

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