Avia.pro - СМИ "Вместо прогулки — больница" Зима, декабрь 2024 года, Владивосток. Холодный воздух, хрустящий снег, утренние пробежки и школьная суета.
"Почему я? Я лежу в больнице, 3 узбека скинули на меня утеплитель с 3-го этажа"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Васильев
Уродов всех троих на нары годиков на десять за покушение на убийство (и насрать, что они вообще не думали, посидят, поучатся). С хозяина объекта (или кто там этих нанимал, но если денег нет, то с хозяина) компенсация лямов десять минимум. Но лучше сто. Вот тогда все будут головой думать, а не другим местом.
Ответить
9 час.
НК
Наталья Котельникова
СПАСИБО, госдура. Народ улыбается и машет.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии