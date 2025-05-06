Эксперты: ВВП за квартал с исключением сезонности мог упасть впервые с 2022 г.

Российский ВВП с учетом сезонной корректировки мог снизиться на 0,3% в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом, когда прирост составил 1,3%, следует из оценки аналитиков Райффайзенбанка.
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