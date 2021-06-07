"Уничтожил за 20 минут": жители края рассказали о настоящем "кошмаре дачника" (фото)

"Уничтожил за 20 минут": жители края рассказали о настоящем "кошмаре дачника" (фото)

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья обсуждают "кошмар дачника", который произошел в одном из районов края.

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