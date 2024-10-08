Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, как защитить себя от смертельной лихорадки Марбурга

Вторник, 8 октября. «Крым 24».Смертельная Марбургская лихорадка опасна не только для жителей Германии, но и для всего мира, однако начала новой мировой эпидемии, как в случае с коронавирусом, ожидать не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии