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Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, как защитить себя от смертельной лихорадки Марбурга

Заслуженный врач РФ Осипов рассказал, как защитить себя от смертельной лихорадки Марбурга

Вторник, 8 октября. «Крым 24».Смертельная Марбургская лихорадка опасна не только для жителей Германии, но и для всего мира, однако начала новой мировой эпидемии, как в случае с коронавирусом, ожидать не стоит.

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