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Цена на надежду

Цена на надежду

В Татарстане за неделю упали цены на говядину, курицу и гречку. Для статистиков — просто цифры. Для семьи фермера Равиля — удар, который может уничтожить их хозяйство.

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