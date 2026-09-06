Цена на надежду

В Татарстане за неделю упали цены на говядину, курицу и гречку. Для статистиков — просто цифры. Для семьи фермера Равиля — удар, который может уничтожить их хозяйство.
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