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Курские новости

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16 декабря обильный снегопад и гололед привели к 33 авариям в Курске

16 декабря обильный снегопад и гололед привели к 33 авариям в Курске

Повреждения получили 73 машины, отчитались в Госавтоинспекции. Будьте бдительны! Дороги могут быть скользкими, поэтому строго соблюдайте скоростной режим, ни в коем случае не едьте на летней резине! 16 декабря в Курске сыпал снег, а машины стояли в пробках.

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