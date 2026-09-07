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Царьград

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Диагноз под грифом "секретно". Почему в Иркутской области уничтожают скот

Диагноз под грифом "секретно". Почему в Иркутской области уничтожают скот

В Иркутской области готовятся к массовому уничтожению скота из-за вспышки узелкового дерматита.В Иркутской области фермеры выходят на улицы, протестуя против массового уничтожения коров из-за вспышки узелкового дерматита.

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