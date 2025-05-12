Катар может подарить президенту США самолёт Boeing 747−8, который будет использоваться как «Борт № 1»

Конгресс США призвал провести расследование сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планировал принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 для использования его в качестве самолета Air Force One.
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