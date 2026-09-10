Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%

Число преступлений, совершённых иностранными гражданами в России, за первое полугодие текущего года сократилось на 40% — до 14,5 тыс.
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