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Мировое обозрение

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Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%

Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%

Число преступлений, совершённых иностранными гражданами в России, за первое полугодие текущего года сократилось на 40% — до 14,5 тыс.

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