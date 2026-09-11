Голландец Дмитрий Дёйстер получил РВП во Владимирской области

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области прошло вручение разрешения на временное проживание подданному Нидерландов.
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