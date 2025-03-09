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Курсы доллара и евро на 9 марта

Российская валюта подорожала к доллару, но продолжает дешеветь к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 марта 2025 года, составляет 89,1362 рубля (прежнее значение — 89,5724 рубля), официальный курс евро — 96,8609 рубля (предыдущий показатель — 96,5975 рубля).

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