Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Олонецком районе

18 ноября около 16:00 на 29 километре автодороги Питкяранта-Леппясилта 63-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с опрокидыванием в кювет.
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