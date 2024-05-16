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Петербургский дневник

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Быстров раскритиковал игру «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Быстров раскритиковал игру «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Он назвал ее «антифутболом» Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров оценил в интервью «Спорт-Экпрессу» победу сине-бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России над столичным ЦСКА (0:0; 5:4 по пенальти).

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