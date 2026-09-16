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Царьград

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Зеленский признал невозможность победы Украины над Россией

Зеленский признал невозможность победы Украины над Россией

Владимир Зеленский признал невозможность победы Украины над Россией, отметив, что конфликт не завершится триумфом.

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