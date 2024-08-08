Максим Кабанов: «Опыт восточной медицины может быть полезен для улучшения состояния наших пациентов»

Делегация из Петербурга посетила Бурятию и региональный госпиталь для ветеранов войн Петербургские врачи и их коллеги из Бурятии договорились о сотрудничестве в области применения традиционной восточной медицины.
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