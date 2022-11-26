Рафинья выложил в сторис пост со словами: «В Аргентине к Месси относятся как к богу, в Португалии к Роналду – как к королю. В Бразилии ждут, когда Неймару сломают ногу. Эта страна не заслужила его»

Рафинья Диас считает, что Неймара недостаточно ценят в Бразилии. Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии репостнул в сторис публикацию фан-аккаунта fiqueiputomesmo_ в инстаграме со словами: «Фанаты сборной Аргентины относятся к Месси как к богу, фанаты сборной Португалии относятся к Криштиану Роналду как к королю.
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