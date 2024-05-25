За рулем
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За рулем

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  • Вениамин
    Цены будут запредельными, если что среди надёжных семейных автомобилей есть сузуки эртига, с бессмертным мотором и по...Российский рынок ...
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Каков реальный расход топлива у турбо-«китайца» с роботом? Вы не поверите!

Каков реальный расход топлива у турбо-«китайца» с роботом? Вы не поверите!

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7 Изготовитель – HavalГод выпуска – 2023В эксплуатации «За рулем» – c 2023 годаПробег на момент отчета – 15 900 кмБорткомпьютеры врут о среднем расходе топлива почти на всех машинах, но со столь беззастенчивым «оптимизмом», как на М6, я сталкиваюсь впервые.

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