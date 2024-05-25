Каков реальный расход топлива у турбо-«китайца» с роботом? Вы не поверите!

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7 Изготовитель – HavalГод выпуска – 2023В эксплуатации «За рулем» – c 2023 годаПробег на момент отчета – 15 900 кмБорткомпьютеры врут о среднем расходе топлива почти на всех машинах, но со столь беззастенчивым «оптимизмом», как на М6, я сталкиваюсь впервые.