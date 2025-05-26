Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила, что Владимир Зеленский стал для США фактором, мешающим достижению стабильности и урегулированию конфликта.
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