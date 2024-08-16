Механизмы обработки сахара и жирных кислот у мужчин и женщин различаются

Мышцы мужчин и женщин отличаются тем, как они перерабатывают глюкозу и жирные кислоты. Однако новое исследование показало, что регулярные физические нагрузки быстро приводят к одинаковым полезным изменениям в метаболизме мышц обоих полов.
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