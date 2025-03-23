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Мода и Шоу-бизнес

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Певец Данко отрекся от внебрачных дочерей и заявил, что не считает их семьей

Певец Данко отрекся от внебрачных дочерей и заявил, что не считает их семьей

Певец Данко (Александр Фадеев) публично открестился от своих внебрачных детей. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист заявил, что «не считает семьей» бывшую возлюбленную и рожденных от нее двух дочерей.

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