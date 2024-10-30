Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 37 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», забросив свои 856-ю и 857-ю шайбы в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).