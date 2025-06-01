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Не только о футболе

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«ПСЖ» разорвал «Интер» в финале Лиги чемпионов, «Ахмат» остался в РПЛ, «Сочи» вернулся, «Индиана» в финале НБА, Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании

1. «ПСЖ» деклассировал «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене: главным героем стал 19-летний Дуэ, сделавший дубль и ассист, у Дембеле два результативных паса, также забили Хвича, Хакими и Меюлю.

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Комментарии
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Лена Мисько
очень рада за Луиса Энрике пожалуй он единственное, почему я не хотела Барсу в финале
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11 час.
КУАТ
Забыл про финал, ночью в новостях увидел.
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10 час.
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