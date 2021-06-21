А как бы поступили Вы?

♀♂ Гостиная для друзейПолитикаА как бы поступили Вы? 2,5 тысячи лет назад Сократ задал вопрос: кого бы вы спасали при пожаре — жену или ребёнка? Был oбычный oceнний вeчep.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьJJuriсрабатывает та же психология при рождении неполноценного ребёнка.Оставляют урода и мать обречена на всю свою жизнь ухаживать за ним,отец лишается нормальной семьи,где есть дети,которым можно передать свой опыт жизни.Не проще ли было родить второго и жить полноценной жизнью?Комментировать
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