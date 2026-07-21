В том, что в украинские подразделения поставляется «некачественный людской материал», практикуются мясные штурмы, побои и наркомания, нет ничего удивительного – и подло обвинять этом исключительно штурмовой полк главкома Александра Сырского.
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