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Такая жесть везде в ВСУ, не надо всех собак на «Скалу» – Корчинский выгораживает Сырского

Такая жесть везде в ВСУ, не надо всех собак на «Скалу» – Корчинский выгораживает Сырского

В том, что в украинские подразделения поставляется «некачественный людской материал», практикуются мясные штурмы, побои и наркомания, нет ничего удивительного – и подло обвинять этом исключительно штурмовой полк главкома Александра Сырского.

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