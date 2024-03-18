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Путин назвал стабилизирующим фактором совпадение интересов России и Китая

Путин назвал стабилизирующим фактором совпадение интересов России и Китая

Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене. Такое заявление в ночь на 18 марта сделал действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

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