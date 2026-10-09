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Crystal Hefner calls out Playboy movie, asks Jessica Biel to drop role

Crystal Hefner, the widow of Playboy founder Hugh Hefner, criticized the upcoming Playboy movie "Playmates," starring Jessica Biel and Lily-Rose Depp.

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