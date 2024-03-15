Масленица в Сириусе 🗓 По 17 марта 📍 Олимпийский парк, возле Планетария 📊 Каждый день, 16:00—17:00 Сказочные герои, конкурсы, хороводы и интерактивные представления.
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Масленица в Сириусе 🗓 По 17 марта 📍 Олимпийский парк, возле Планетария 📊 Каждый день, 16:00—17:00 Сказочные герои, конкурсы, хороводы и интерактивные представления.