Царьград Коллаж Царьграда В Москве барышни в хиджабах пытаются устроить скандал: дескать, "покрытых не берут на работу".
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А в чем проблема? Пока никакого подтверждения квалификации у нее нет. Уж извините, господа, но у изрядной части этих красоток профессиональный уровень чуть ниже плинтуса и диплом за три барана (если вообще есть). И культурный шок при требовании предоставить медкнижку. Зато понтов выше крыши. Нормальным мусульманкам работать не мешает никто. Причем где угодно. А эти вечно недовольные могут смело двигать на историческую родину, где им всё будет хорошо.
Чуркам в России делать нечего живите в своём чуркистане
Вопрос первый - а почему тебя покрытую вообще пропустили в светское государство на границе? Ответ очевиден - ехала не работать, а в качестве туриста!
Вопрос второй - Ну таки в чем проблема?
Собрала манатки и вали туда где тебя на работу ждут-не дождутся - к себе в кишлак.
А заодно пожалуйся на то что зря потратила деньги на покупку липового диплома и посоветуй остальным зря не тратиться...
И что ж им дома-то не сидится или в какой-нибудь мусульманской стране?... Какого хрена они все в Россию прутся?...
спросила у знакомых, ходим к одному косметологу, пошли бы они к "покрытому" косметологу, однозначно НЕТ, вот поэтому и не берут. у нас в соседней Ленте вдруг случился наплыв "покрытых" кассиров, пара жалоб и звонков, все открылись или уволились, и это нормально, я хочу платить деньги человеку, который у меня не вызывает негатива, это не нацизм ни разу, просто оне демонстрируют свое отличие от нас за наш счет
Может я чей то не понимаю.... Но обычно покрывают сельхоз животных, осеменяют так сказать.
Прячут своё дерьмо в мешок и думают что не пахнет. Таких встретишь вечером да в переулке все молитвы попытаешься вспомнить. Злобные, агрессивные да тупые в основном, безграмотные или с купленными дипломами. Залезли в чужой дом да ещё какие-то права качают. Гнать без всяких компромиссов домой к родным баранам
Давно надо было замоташек гнать!!!
Как не могут понять, что они так надоели со своими устоями и прочей гадостью,которая прёт от них дерьмом.