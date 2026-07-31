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Футбол. «Тулуза» — «Реал Сосьедад». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 31 июля, французская «Тулуза» сыграет против испанского «Реала Сосьедад» в товарищеском футбольном матче.

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