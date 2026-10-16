Tesla showed off its latest model, the Roadster 2, by launching upside down off a vertical ramp during a demonstration on Friday in Texas.
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