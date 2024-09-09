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NI: провал под Курском может стать последним ударом для Зеленского

NI: провал под Курском может стать последним ударом для Зеленского

Владимиру Зеленскому можно только посочувствовать, учитывая обстановку на поле боя и массовую перестановку в кабмине в попытке переложить ответственность на министров, пишет американское издание The National Interest.

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