NI: провал под Курском может стать последним ударом для Зеленского

Владимиру Зеленскому можно только посочувствовать, учитывая обстановку на поле боя и массовую перестановку в кабмине в попытке переложить ответственность на министров, пишет американское издание The National Interest.
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