Автор песен, драматург Карен Кавалерян: «Никогда не считал себя поэтом»

Драматург, член Союза писателей России, автор слов к ставшим хитами песням «Ночное рандеву», «Старый отель» и другим Карен Кавалерян рассказал «Культуре» о своих работах в жанре мюзикла, а также о том, почему герои его книг живут в Российской Империи в начале XX века.
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