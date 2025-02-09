Фильм "Анора" Шона Бэйкера стал лауреатом премий Гильдии продюсеров и режиссеров США

Гильдии продюсеров (PGA) и режиссеров (DGA) США объявили победителей своих ежегодных премий. "Анора" Шона Бэйкера стала лучшей в двух номинациях за лучший фильм, что может увеличить шансы картины на "Оскар".
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