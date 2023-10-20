«После этого кино действительно хочется дышать, петь и танцевать»

Денис Власенко вырос в криминальном районе, мечтает получить «Оскар» и сыграть обаятельного гада. В вышедшей в прокат мелодраме «Страсти по Матвею» актер исполнил роль молодого прилежного алтарника, для чего специально выучился на звонаря.