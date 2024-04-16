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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Звезды «Русской фортепианной школы» собрали полный зал на концерте в Минске

Звезды «Русской фортепианной школы» собрали полный зал на концерте в Минске

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Звезды «Русской фортепианной школы» Аксинья Потемкина, Милена Кириченко, Иван Чепкин и Илья Папоян выступили в Белорусской государственной филармонии в рамках фестиваля «Минская весна», билеты на концерт были распроданы за несколько часов.

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