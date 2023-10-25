Летом бесплатные экскурсии провели по исторической Астрахани около 2 тыс человек

Об этом расскажут на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Яркой деталью экспозиции Астраханской области станет трансформирующийся мультимедийный лотос, один из пяти лепестков-экранов которого олицетворяет уникальное географическое положение региона и туристический потенциал.