Летом бесплатные экскурсии провели по исторической Астрахани около 2 тыс человек

Об этом расскажут на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Яркой деталью экспозиции Астраханской области станет трансформирующийся мультимедийный лотос, один из пяти лепестков-экранов которого олицетворяет уникальное географическое положение региона и туристический потенциал.
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