В ОАЭ показали «антидрон» Karma

Модель «антидрона» Karma / © N. Novichkov Модель дрона-истребителя Karma, представленная на выставке, имеет авиационную аэродинамическую схему с прямым трапециевидным крылом с обтекателем на стыке крыла и фюзеляжа.
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