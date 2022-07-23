Шахназаров назвал причину отсутствия Собчак и Варламова в списке иноагентов

Накануне список иноагентов в России в очередной раз пополнился новыми персонажами. К разочарованию многих там не оказалось Ксении Собчак и Ильи Варламова, которые по совокупности всех своих высказываний уже давно должны были оказаться в нем.
Накануне список иноагентов в России в очередной раз пополнился новыми персонажами. К разочарованию многих там не оказалось Ксении Собчак и Ильи Варламова, которые по совокупности всех своих высказываний уже давно должны были оказаться в нем.
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