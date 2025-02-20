Рютте посоветовал странам Европы «перестать ныть»

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европейского Союза «перестать ныть» и предпринять конкретные действия для того, чтобы занять место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.