Рютте посоветовал странам Европы «перестать ныть»

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европейского Союза «перестать ныть» и предпринять конкретные действия для того, чтобы занять место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии